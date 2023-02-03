В Лос-Анджелесе (США) правоохранители арестовали молодого человека, который подозревается в намерении устроить массовую стрельбу. В его голливудской квартире обнаружены штурмовые и снайперские винтовки.

Об этом сообщает телеканал АВС7.

Во время обыска полицейские обнаружили несколько единиц стрелкового оружия, заряженных и направленных в сторону близлежащего парка, говорится в публикации.

По данным полицейского управления Лос-Анджелеса, 24-летний Брэкстон Джонсон из Лос-Анджелеса был арестован после того, как офицерам полиции позвонили и сообщили о человеке с каким-то "психическим заболеванием" в здании в квартале 1500 на Гордон-стрит. Полиция заявила, что он угрожал сотрудникам и людям в здании.

По данным полиции, Джонсон в то время не был вооружен, но угрожал в устной форме, ссылаясь на "оружие и насилие". Затем полиция произвела обыск в квартире на 18-м этаже, где офицеры обнаружили несколько мощных снайперских и штурмовых винтовок, магазины к ним большой емкости, дробовик, пистолеты, "большой тайник с различными боеприпасами" и бронежилеты.

"Мощные, мощные винтовки, способные нанести большой урон большому количеству людей", - заявили в полиции.

Правоохранители заявляют, что оружие не было зарегистрировано на Джонсона. Следователи полагают, что у подозреваемого были планы устроить массовую стрельбу.

Джонсона, который недавно переехал в многоквартирный дом в Голливуде и жил один, не было дома во время обыска, но когда он вернулся, то его арестовали.

Полицейские утверждают, что 24-летний мужчина связан с другими расследованиями по делам "насильственного характера" за пределами Калифорнии.

Ранее мы писали, что на днях в Калифорнии произошел второй массовый расстрел людей за последние несколько дней. 66-летний мужчина убил семерых человек в городе Халф Мун Бэй. Были убиты работники двух ферм, на одной из них трудился и сам подозреваемый стрелок.

Также "Страна" рассказывала, что 21 января в американской Калифорнии, в зале бальных танцев в Монтерей-Парке, произошла стрельба. В результате инцидента были убиты десять человек.

Позже подозреваемый был найден мертвым в своем фургоне.