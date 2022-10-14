В американской Северной Каролине, в городе Роли, неизвестный устроил стрельбу. Погибли пять человек, в том числе полицейский не при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает ТАСС.

Сначала местные медслужбы сообщили о поступлении как минимум трех человек с пулевыми ранениями.

Позже мэр Роли Мэриэнн Болдуин заявила, что в результате стрельбы на окраине города погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции не при исполнении. Двое, в том числе еще один полицейский, были госпитализированы. Губернатор Северной Каролины Рой Купер заверил мэра, что власти штата окажут поддержку в расследовании инцидента.

Нападавшего искали, а горожан просили оставаться в своих домах.

Свидетели описывали стрелка как одетого в камуфляж мужчину, вооруженного дробовиком.

Позже поступила информация, что стрелка задержали.

Имя подозреваемого правоохранители пока не раскрывают.

Ранее мы писали, что в конце сентября в Окленде (штат Калифорния) произошла стрельба в школе. Полиция полагала, что в нападении участвовали три человека.

Также "Страна" сообщала, что в июле в США произошел очередной массовый расстрел. Вооруженный мужчина открыл огонь внутри фуд-корта в торговом центре Greenwood Park Mall города Гринвуд (штат Индиана). Он убил трех и смертельно ранил двух человек.