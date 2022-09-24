Звезда сериала "Ривердэйл" Райан Грэнтэм приговорен к пожизненному заключению за убийство своей матери.

Об этом пишут западные СМИ.

24-летний актёр, известный по ролям в сериалах "Ривердэйл" и "Сверхъестественное", выстрелил в затылок своей 64-летней матери Барбаре Уэйт, когда та играла на пианино в их доме.

На следующий день он накрыл тело простынёй, расставил вокруг него зажжённые свечи и повесил чётки, прежде чем уехать в машине, набитой оружием, боеприпасами и коктейлями Молотова. Он намеревался отправиться в Оттаву, чтобы убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По пути Райан решил устроить массовую стрельбу в университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили, но одумался и сдался полиции.

По словам актёра, он застрелил мать, что чтобы та не увидела, как он убьёт премьер-министра.

Ранее мы писали, как в центре Вашингтона водитель направил автомобиль в ограждение, установленное перед Капитолием, после чего начал стрелять в воздух из горящей машины, а затем застрелился.

При этом накануне в центре Вашингтона, в двух километрах от Белого дома, произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще один ранен.

Также мы рассказывали, что в июне по меньшей мере три человека погибли при стрельбе на предприятии в американском штате Мэриленд. Подозреваемый в стрельбе хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили.