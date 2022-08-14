В центре Вашингтона произошел чрезвычайный инцидент. Водитель направил автомобиль в ограждение, установленное перед Капитолием, после чего начал стрелять в воздух из горящей машины, а затем застрелился.

Об этом рассказала АР столичная полиция.

Инцидент произошел незадолго до 4 часов утра по местному времени у заграждения, установленной по протоколу безопасности на Восточной Капитолийской улице и 2-й улице. Возможные причины инцидента выясняются.

Аналогичную версию событий обнародовал Bloomberg. По словам вашингтонского корреспондента агентства, злоумышленник врезался в служебные автомобили, блокировавшие угол Ист-Кэпитол-стрит и 2-й улицы.

Ранее мы писали о том, как в центре Вашингтона, в двух километрах от Белого дома, произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще один ранен.

Также мы рассказывали, что в июне по меньшей мере три человека погибли при стрельбе на предприятии в американском штате Мэриленд. Подозреваемый в стрельбе хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили.