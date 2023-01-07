В США за первые дни нового года произошли 12 случаев массовой стрельбы и одно массовое убийство.

Об этом сообщает портал Gun Violence Archive.

Всего к концу первой недели 2023 года в эпизодах с применением оружия ранены 550 человек, более 250 – убиты. От огнестрельного оружия погибли семеро детей до 11 лет и 23 подростка, четверо детей и 69 подростков получили ранения, сообщают аналитики.

Ранее мы писали, что в прошлом году в ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США) произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере пять человек погибли и еще 18 получили ранения.

В распространенном заявлении клуба отмечалось, что клиенты сами "героически обезвредили стрелка".

Также "Страна" рассказывала, что в американском Буффало, штат Нью-Йорк, 18-летний парень устроил стрельбу в оживленном супермаркете и транслировал это в прямом эфире. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения.

После суда СМИ стали известны мотивы террориста. Он провозгласил себя "белым националистом" и заявил, что вдохновился Брентоном Таррантом, который в 2019 году устроил теракты в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии.