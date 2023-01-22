В субботу, 21 января, в американской Калифорнии, в зале бальных танцев в Монтерей-Парке, произошла стрельба. В результате инцидента были убиты десять человек. Нападавший скрылся с места преступления и до сих пор не задержан.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на информацию местной полиции.

Стрельба произошла во время празднования китайского Нового года по лунному календарю. Многие улицы в центре города были перекрыты для проведения праздничных мероприятий.

Управление шерифа округа Лос-Анджелес утром в воскресенье, 22 января, примерно через пять часов после нападения, сообщило, что ещё 10 человек были доставлены в местные больницы. По крайней мере, один из них находится в критическом состоянии

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден проинформирован о нападении и поручил ФБР оказать помощь местной полиции.

Пока нет сведений ни о мотиве, ни о личности подозреваемого, сказал журналистам представитель департамента полиции Эндрю Мейер на брифинге с места происшествия.

Монтерей-Парк – город, расположенный примерно в 7 милях (11 км) от центра Лос-Анджелеса. Согласно данным переписи населения, около двух третей его жителей – выходцы из Китая и Юго-Восточной Азии.

По словам полиции, пока неизвестно, присутствовал ли в нападении расистский мотив.

Ранее мы писали, что в США с начала года произошло уже 30 случаев массовой стрельбы. Это в среднем два массовых расстрела в день.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году в США 18-летний парень расстрелял десятки темнокожих людей в супермаркете в прямом эфире.