В Нэшвилле 54-летнего продюсера, звукорежиссера и лауреата премии "Грэмми" Марка Кэппса, обвиняемого в угрозах своей жене и падчерице под дулом пистолета, застрелили сотрудники полиции.

Об этом сообщает NBC News.

По сведениям полиции города Нашвилл, ночью 5 января Кэппс, вооружившись пистолетом, разбудил свою 60–летнюю жену и 23-летнюю падчерицу. Он отказался отпускать женщин и пригрозил убить их, если они попытаются позвать на помощь.

Позже Кэппс заснул, а женщины выбежали из дома и сообщили о произошедшем властям. К дому звукорежиссера прибыли трое офицеров полиции. Кэппс открыл дверь с пистолетом в руке, и один из полицейских выстрелил в него.

"Кэппс скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Расследованием стрельбы будет заниматься Бюро расследований Теннесси. Департамент полиции Нэшвилла проведет административную проверку использованных тактик и взаимодействия, чтобы определить, соответствуют ли они стандартам департамента.

В 2005, 2006 и 2007 годах Кэппс был удостоен премии "Грэмми" в категории "Лучший полька-альбом" за работу над альбомами Jimmy Sturr & His Orchestra.

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