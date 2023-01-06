В Косово албанец открыл огонь из автоматического оружия по толпе сербов, празднующих Рождественский сочельник, проезжая мимо на автомобиле. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает газета "Вечерне новости".

Инцидент произошел в районе города Штрпце. Ранены 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Они были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Жители селения Готовуша на юге непризнанного Косова, где при покушении на сербов во время празднования Рождественского сочельника были ранены два человека, начали перекрывать дороги. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии РТС.

Уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац - Штпрце. Согласно требованиям протестующих, движение не будет восстановлено до тех пор, пока не будет задержан напавший на сербских детей албанец.

В Кабинете министров Сербии эту стрельбу во время празднования Рождественского сочельника назвали покушением на убийство.

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