В Албании Интерпол задержал создателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. В апреле 2021 года турок украл все средства пользователей биржи (около 2 миллиардов долларов) и сбежал в Албанию.

Однако Озера поймали, и теперь готовится его экстрадиция в Турцию, передает МВД Турции.

На родине ему угрожает от 12 164 лет до 40 564 лет тюрьмы.

На момент кражи у биржи было 390 тысяч активных пользователей, которые потеряли доступ к своим сбережениям. Более двух тысяч клиентов Thodex подали на нее иски в суд с обвинениями в мошенничестве и краже.

После побега Озера турецкая полиция задержала по обвинению в мошенничестве еще 62 сотрудников биржи, а 16 объявила в розыск. Подозреваемыми по делу проходят также брат и сестра Озера.

Thodex открылась в 2017 году. В апреле 2021 года на ней был зафиксирован рекорд объёма торгов — $1,2 миллиарда. Биржа активно привлекала новых клиентов. В марте прошлого года сервис предлагал зарегистрироваться на площадке и получить бесплатно часть из четырех миллионов монет dogecoin.

В апреле 2021-го биржа внезапно прекратила торги. Озер обещал вернуть деньги инвесторов в кратчайшие сроки. В тот же день турецкая полиция задержала 62 человек, связанных с деятельностью биржи, изъяла компьютеры компании и заморозила её счета, а сам Озер к тому времени уже улетел в Албанию.

Вскоре выяснилось, что Thodex до закрытия перевела $125 миллионов в биткоинах на счета американской криптобиржи Kraken. По данным компании Whitestream, выявившей транзакцию, речь шла о попытке обналичивания средств, украденных руководством биржи у клиентов.

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