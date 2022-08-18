В Хмельницкой области будут судить следователя, который требовал криптовалюту у супругов за неразглашение их интимных фото.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Проведя обыск дома супругов, полицейский получил доступ к их интимным фото. После чего решил поторговаться за сохранение конфиденциальности и нераспространение пикантных фотографий, а свое молчание предложил оплатить биткоинами на сумму, эквивалентную 6 тысячам долларов США.

Впоследствии часть полученных средств в сумме 75 тысяч гривен он легализовал через электронные системы обмена, перевел их на собственную банковскую карту и распорядился ими по своему усмотрению.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля. Правоохранителя также отстранили от занимаемой должности, а на его имущество наложили арест.

Досудебное расследование осуществляли следователи теруправления ГБР в Хмельницком.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении следователя по факту вымогательства чужого имущества и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 189, ч.ч. 1,2 ст.209 УК Украины).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на вымогательстве взятки попался заместитель директора департамента транспорта.

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