В Киеве у бизнесмена вымогали 1 млн долларов. Фото: киевская прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой вымогали 1 млн долларов несуществующего долга у бизнесмена.

Об этом сообщает киевская прокуратура в понедельник, 24 января.

"В полицию обратился частный предприниматель, сообщивший о том, что группа лиц требует от него 1 млн долларов несуществующего долга. Во время переговоров со злоумышленниками последние осуществляли неоднократные угрозы его жизни и здоровью, в том числе нанесли потерпевшему телесные повреждения и угрожали расправой его близким", – указывается в сообщении.

Выплату денег требовали произвести в пользу преступного сообщества, якобы возглавляемого одним из "воров в законе".

Во время передачи первой части денег в сумме 70 тысяч долларов задержали одного из злоумышленников, который оказался гражданином Грузии. Ему уже сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.

В Киеве разоблачили преступников, которые вымогали 1 млн долларов несуществующего долга у бизнесмена

В Киеве разоблачили преступников, которые вымогали 1 млн долларов несуществующего долга у бизнесмена

В Киеве разоблачили преступников, которые вымогали 1 млн долларов несуществующего долга у бизнесмена

Ранее мы писали, что сотрудники Киевской городской прокуратуры разоблачили мошенников, организовавших схему фейковых свиданий для завладения денежными средствами мужчин.

Также "Страна" сообщала, как полиция Киева разоблачила и задержала двух мужчин, которые выманили у киевлянина 29 тысяч долларов, создав фейковый пункт обмена валют. 

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