В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой вымогали 1 млн долларов несуществующего долга у бизнесмена.

Об этом сообщает киевская прокуратура в понедельник, 24 января.

"В полицию обратился частный предприниматель, сообщивший о том, что группа лиц требует от него 1 млн долларов несуществующего долга. Во время переговоров со злоумышленниками последние осуществляли неоднократные угрозы его жизни и здоровью, в том числе нанесли потерпевшему телесные повреждения и угрожали расправой его близким", – указывается в сообщении.

Выплату денег требовали произвести в пользу преступного сообщества, якобы возглавляемого одним из "воров в законе".

Во время передачи первой части денег в сумме 70 тысяч долларов задержали одного из злоумышленников, который оказался гражданином Грузии. Ему уже сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.

Ранее мы писали, что сотрудники Киевской городской прокуратуры разоблачили мошенников, организовавших схему фейковых свиданий для завладения денежными средствами мужчин.

Также "Страна" сообщала, как полиция Киева разоблачила и задержала двух мужчин, которые выманили у киевлянина 29 тысяч долларов, создав фейковый пункт обмена валют.