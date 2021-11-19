В Италии целая банда оформляла социальные выплаты на "бездомных граждан Румынии".

Об этом сообщает итальянское издание Itаliаn Insidеr.

Банда оформляла социальные пособия якобы на бездомных румын, проживающих на территории Италии последние десять лет - таковы условия предоставления соцподдержки.

Таким образом мошенники получили более 20 миллионов евро от государства. Своей роскошной жизнью на полученные обманом деньги бандиты (а также их дети) похвастались в TikTok. Именно там их и заметила полиция и заинтересовалась происхождением этих огромных сумм наличных.

Полицейские провели у авторов интернет-роликов обыски и арестовали 16 человек. Как выяснилось, злоумышленники добывали документы реальных граждан из Румынии с помощью своих пособников как в Италии, так и за рубежом.

В итальянских правоохранительных органах уточнили, что с мая по октябрь в пяти регионах страны удалось обнаружить 4839 фактов нарушений при оформлении социальных выплат. Общая сумма, которую получили от государства разоблаченные обманщики, составляет примерно 19,1 миллиона евро. Всего за текущий год в стране неоправданно выплатили пособий на 41,3 миллиона евро.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине наладили схему отправки "беженцев" во Францию. Международные преступные группировки организовали каналы переправки украинцев во Францию, где они затем подавали заявление о получении статуса беженца, оперативно получали право на социальные выплаты и уезжали обратно в Украину.

Также мы писали, что силовики разоблачили в Киеве группу мошенников, которые наладили производство и поставили на широкую ногу торговлю липовыми документами, необходимыми для получения "Карты поляка". Участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с поиском польских корней. Стоимость таких услуг составляла более 2 000 евро.