В сети появилась новая схема мошенничества. Девушкам предлагают отправить свои фото для участия в шоу "Холостяк", чтоб побороться за сердце экс-главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, который якобы участвует а этом шоу, запланированном на начало будущего года.

Получив же откровенные фото желающих попасть в шоу, мошенники переходят к шантажу жертв угрозами разглашения.

Объявления такого характера в группах для актеров массовки появились 4 октября. Тогда же в комментариях пользователи напомнили, что кастинг на "Холостяка" уже закончился, и скинули в комментарии предупреждения из смежных групп о том, что действуют мошенники.

Напомним, 43-летний Андрей Коболев был уволен с поста главы НАК "Нафтогаз" 28 апреля 2021 года. Известно, что находясь на этой должности, согласно опубликованному рабочему контракту, он получал более миллиона гривен зарплаты в месяц. Андрей Коболев разведен, в предыдущем браке у него трое дочерей.

Ранее "Страна" писала о том, что на шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана.

Также мы сообщали, что как прошел первый эфир "Холостячки" с певицей Златой Огневич.