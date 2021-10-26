В Чехии, на юге Моравы, правоохранители задержали членов преступной группы, которая состояла из украинцев и была известна под названием "Луганская бригада". Злоумышленники занимались тем, что вымогали деньги у проживающих в Чехии украинцев в обмен на "защиту".

Об этом сообщила пресс-служба Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии.

По данным правоохранителей, во время операции были задержаны пятеро мужчин и две женщины.

"Операция касалась долговременной насильственной уголовной деятельности украинской организованной преступной группы, направленной на вымогательство", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность членов группировки была направляли прежде всего против граждан Украины, которые живут в Чехии. Злоумышленники требовали у них единовременную или регулярную выплату денег за, якобы, "защиту". Чтобы запугать граждан - преступники прибегали к давлению различных форм и интенсивности.

Консульство Украины в Брно уже обратилось в правоохранительные органы Чехии для получения официальной информации по этому делу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции по подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров задержали шестерых иностранцев, среди них - украинец.

Также мы сообщали, что в Польше полиция с погоней задержала украинцев, перевозивших 12 нелегалов.