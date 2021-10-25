Семерых туристов из России задержали в Турции по подозрению в поджоге леса на Ликийской тропе. Они могут попасть в тюрьму на семь лет.

Об этом со ссылкой на российское Генконсульство сообщает Telegram-канал Shot.

Всего по подозрению в поджоге задержали семерых россиян. Они находились в Анталье, на Ликийской тропе. По словам самих задержанных, лес они не поджигали, а напротив - пытались потушить пламя. Также они говорят о том, что, как оказалось, в зону пожара в принципе нельзя было заходить, но они об этом не знали и не видели никаких запрещающих знаков. По данным россиян, они вызвали на место экстренные службы.

Впрочем, в итоге их задержали и арестовали. Им грозит до семи лет заключения. Следующее заседание суда по их делу назначено через неделю.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Мексике наркоторговцы застрелили блогершу из США и туристку из Германии.

Также мы сообщали, что недавно в Турции по подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров задержали 6 иностранцев, среди них - украинец. Всех шестерых обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это им грозит провести в тюрьме от 15 до 20 лет.