На данный момент Турция не сообщала о задержании украинца в Стамбуле, но Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции для проверки информации.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко написал в Тwitter.

"Турецкая сторона пока не информировала о задержании. Обращений родных тоже не было. Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинца и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом", - написал он.

Напомним, в турецком Стамбуле правоохранители задержали шесть человек по подозрению в шпионаже, среди них есть и гражданин Украины. Согласно данным расследования, они готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции. Их обвинили в "политическом и военном шпионаже".

Также сообщалось, что в России приговорили к длительным срокам россиянина и армянина. Их обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.