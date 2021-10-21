В турецком Стамбуле правоохранители задержали шестерых человек, среди которых есть и украинец, которых подозревают в шпионаже. Их обвиняют в подготовке вооруженной акции против представителей чеченской оппозиции.

Об этом со ссылкой на следователей ежедневная газета Hurriyet.

"В рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула по делу о политическом или военном шпионаже, 8 октября, в Стамбуле была проведена скоординированная операция", - говорится в сообщении.

Согласно данным расследования, подозреваемые готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции и планировали использовать оружие против группы лиц.

Среди подозреваемых граждане Российской Федерации - Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины - Игорь Ефим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Всех шестерых обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это им грозит провести в тюрьме от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.

Напомним, в начале октября в Турции правоохранители задержали шестерых иностранцев, которых подозревают в шпионаже. На опубликованном местными изданиями фото было видно, что среди изъятых предметов у задержанных есть российский паспорт.

Также сообщали, что в России задержали украинца по обвинению в шпионаже.