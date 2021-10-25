На юго-западе Турции (районе Фетхие, провинция Мугла - Ред.) во время проведения популярного Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз (21-го по счету - Ред.), произошло два несчастных случая. В одном из которых пострадала участница из Украины.

Об этом передает портал Haberler.

Украинка прыгнула с горы Бабадаг, с 1 700-метровой высоты, но ее парашют по неизвестной причине не стал планировать, а резко рухнул. Украинскую спортсменку достали из воды спасатели и доставили ее в больницу в Фетхие. О состоянии ее здоровья пока ничего не сообщается.

Также турецкие СМИ сообщили и еще об одном ЧП. В море также рухнули и три турецких парашютиста. Их достали из воды катера береговой охраны и доставили в больницу. Один из парашютистов находится в тяжелом состоянии, угрозы жизни двум другим нет.

Напомним, что в этом году в фестивале участвуют 1 500 парапланеристов из 40 стран, а также лучшие воздушные акробаты мира.

Глава Фетхие Эйюп Фырат, выступая на церемонии открытия, отметил, что Бабадаг ввиду своих географических условий является лучшим местом в мире для парапланеризма.

Ранее "Страна" сообщала, что в Татарстане рухнул самолет с парашютистами, 16 человек погибли.

Также мы рассказывали, что десантник с нераскрывшимся парашютом выжил, упав на крышу дома с высоты более четырех километров.