Киевская прокуратура передала в суд дело бывшего правоохранителя, который продавал через Telegram закрытые базы данных о гражданах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина разместил в мессенджере объявление о продаже анкетных данных граждан и информации о перемещении частных автомобилей в пределах Киева. Эта информация ограниченого доступа, которая содержится в системах МВД.

В прокуратуре заявляют, что за эти данные он хотел получить криптовалюту на сумму эквивалентную 60-80 дол. США.

Однако его разоблачили и теперь бывшего силовику грозит штраф от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы сроком до двух лет.

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