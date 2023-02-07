В центре Днепра произошла драка с перестрелкой. Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Инцидент произошел 6 февраля на ул. Ниринберга. Туда на трех автомобилях приехала группа мужчин в черной одежде и балаклавах и набросилась на мужчину, который шел со стороны пл. Успенской в сторону ул. Ломаной.

Как сообщается, его избивали руками и ногами, также очевидцы слышали два выстрела, сообщают СМИ.

После этого они уехали с места происшествия.

К моменту приезда полиции, которую вызвали очевидцы, злоумышленники уехали, а потерпевший скрылся на такси.

В полиции же сообщают, что на улице Европейской готовилось аналогичное преступление, которое удалось предотвратить. Неофициально сообщают, что это были разборки "работников колл-центров".

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