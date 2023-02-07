В Белой Церкви Киевской области парень бросился на 12-летних детей, а когда за них заступился прохожий, открыл огонь из пистолета.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Прохожий получил ранение руки, от травмы ноги его спас гаджет, который находился в его кармане.

На видео полиции заметно, что на стрелке камуфляжная одежда.

Полицейские поместили 25-летнего стрелка в изолятор, ему грозит до семи лет лишения свободы, заявил Небитов.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный мужчина открыл огонь из ручного пулемета Дегтярева во дворе частного дома. Полицейские задержали 34-летнего хулигана.

Также мы писали, что в Одессе мужчина под наркотиками устроил на улице стрельбу. Следователи изъяли пистолет и отправили на проведение экспертизы, а владельца оружия - 29-летнего местного жителя - задержали.

Кроме того, сообщали, как летом прошлого года в Чернигове военные открыли стрельбу, когда их побратима на мотоцикле захотела остановить полиция. Шестерым фигурантам объявили о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность, обещали в полиции.