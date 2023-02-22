У ВСУ достаточно войск, чтобы отбить повторную атаку РФ на Киев. Однако признаков подготовки такого наступления нет.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью "Укринформу".

На вопрос журналиста, "как вы оцениваете готовность наших войск к возможному повторному наступлению на Киев", Наев ответил:

"По состоянию на данный момент количество наших войск достаточно для того, чтобы вести стабилизационные действия, если для этого потребуется. Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество".

Он добавил, что у РФ сейчас не достаточно ресурсов для наступления на северном направлении, а также нет признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг уже ведет наступательные действия: Донбасс.

Поэтому Наев полагает, что 24 февраля Украину ожидают максимум ракетные удары, но не вторжение на новых направлениях.

Напомним, что в Киеве со вчерашнего дня военные тренируются отражать наступление противника с севера.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что большое наступление России уже угасло, есть только попытки атаковать на пяти направлениях.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.