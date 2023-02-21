Большого наступления россиян нет, есть попытки наступать на пяти направлениях.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Словосочетание "большое (наступление)", как они хотели, уже угасло. Большое наступление, как они планировали, оно уже, по их замыслу, длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну", – сказал Данилов.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что попытка большого наступления армии РФ может быть на этой неделе.

Американский Институт изучения войны полагает, что РФ не хватает резервов, чтобы увеличить наступление в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.