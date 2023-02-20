В неподконтрольном Северодонецке Луганской области и соседних городах уже три дня нет мобильной связи.

Об этом пишут проукраинские паблики региона.

По их данным, 18 февраля мобильный оператор, работающий на неподконтрольной территории Луганской области, сообщил, что из-за "аварии на магистральной линии" отсутствует связь в некоторых районах на северо-западе региона.

Сообщается, что мобильной связи нет в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Кременной.

Паблики делают предположение, что отключение мобильной связи может быть связано с организацией наступления в этом районе, где россияне собрали большое количество техники и личного состава.

Также сообщается, что мобильный интернет по приказу подконтрольной РФ "администрации" отсутствует в этой части Луганской области еще с сентября 2022 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе, к годовщине вторжения РФ, может быть реванш со стороны России и следует ожидать наступления.

По данным Генштаба ВСУ, Россия уже наступает по пяти направлениям.