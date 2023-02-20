В понедельник, 20 февраля, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. Российские войска нанесли 3 ракетных и 22 авиаудара, совершили более 30 обстрелов из РСЗО. Генштаб утверждает, что армия РФ обстреляла подконтрольные ей Голую Пристань и Каховский район Херсонской области с целью дискредитации ВСУ. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ и один удар по ЗРК россиян на огневой позиции.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.