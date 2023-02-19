Американский актер Шон Пенн обрисовал безрадостную перспективу последствий возможной победы России в Украине.

"Если представить, что будет, если Россия победит, нам всем пи@дец. Просто чертовски пи@дец", - заявил Шон Пенн, выступая в Берлине на международном кинофестивале после премьеры своего документального фильма "Суперсила", пишет The Guardian.

Фильм посвящен Владимиру Зеленскому и в целом войне в Украине.

"Эта война - не та, которую Запад может позволить проиграть Киеву, и этот аргумент лежит в основе идеи моего фильма", - сказал голливудский актер.

Пенн в фильме выступает в роли любознательного журналиста, беря интервью у государственных и общественных деятелей, а также у экспертов, солдат, простых граждан и жертв войны.

"Нам всем, как американцам, приходится принимать на себя чувство стыда за то, что мы не увеличили масштабы оружия раньше", - сказал Пенн после премьеры фильма.

Ранее мы рассказывали, что в конце марта прошлого года Шон Пенн приехал во Львовскую область помогать украинским переселенцам.

В июле Пенн снова приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Тогда же стало известно, что он снимает документальный фильм об Украине.

А в ноябре Шон Пенн привез в Украину свою статуэтку Оскара, которая будет находиться в стране до окончания войны. В ответ Владимир Зеленский вручил актеру орден "За заслуги" ІІІ степени.