Голливудская актриса и посол доброй воли в ООН Анджелина Джоли рассказала о своих впечатлениях после поездки в Украину.

Об этом она сказала в интервью французскому изданию Madame Figaro.

Когда Анджелина Джоли рассказывала, что предпочитает отказаться от полетов, чтобы уменьшить свой углеродный след, актриса заявила, что делает исключение для стратегических поездок, таких как этот недавний визит в Украину в начале мая.

"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", - рассказала Джоли.

Мы рассказывали, что во время своего визита Анджелина Джоли пообщалась с львовянами на вокзале в городе, а также попала на сигнал воздушной тревоги и вместе с волонтерами бежала в укрытие.

Также после визита в Украину актриса Анжелина Джоли опубликовала в Инстаграм фоторепортаж из Львова. Она рассказала, что пострадавшие от войны дети показывали ей осколки от бомб и ракет, которые сами считали причудливыми интересными камушками.