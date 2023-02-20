Для увеличения масштабов наступления в Луганской области РФ не хватает резервов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", - говорится в отчете американского института.

Также в ISW считают, что российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы. Однако вероятность достижения целей РФ или операционно значимых побед - невысокая.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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