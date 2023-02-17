В Луганской области увеличилось число атак противника. На всех направлениях в настоящее время тяжелая ситуация.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Сегодня достаточно сложно на всех направлениях. Намного увеличилось количество наступлений, обстрелов, даже подключают авиацию. Но какой бы сложной ситуация не была, она контролируемая на всех направлениях и в Белоговорвке, и направлениях Кременная-Лиман и Сватово-Купянск", - заявил он.

Ранее Гайдай сказал, что вражеских самолетов стало больше, позиции ВСУ атакуют с воздуха.

Также сообщалось, что Гайдай прогнозировал, что россияне в ближайшие дни будут массированно атаковать в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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