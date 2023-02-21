С 21 февраля несколько дней в Киеве будут проходить учения по защите столицы. По сценарию, противник ведет наступление с севера, задача Сил и средств обороны - отработать весь комплекс задач по обороне столицы.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки Сил и средств обороны Киева. В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Как писала "Страна", в Броварах Киевской области на годовщину вторжения РФ все школы переводятся на дистанционное обучение.

Ранее в ВСУ предупредили о массированном ударе России на годовщину вторжения.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.