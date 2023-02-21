В Беларуси намерены сформировать "народное ополчение", в которое войдут 100-150 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.

По словам Хренина, численность добровольцев, которые вступят в народное ополчение, может быть и более 150 тысяч человек.

"Мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины", – рассказал Хренин.

Он также отметил, что следит за ходом "конфликта на юге и видит потребность в таком составе".

"Такой организм, в дополнение к системе, обеспечит обороноспособность нашей страны", – добавил Хренин.

Между тем на заседании белорусского Совета безопасности 20 февраля был рассмотрен проект закона "О народном ополчении". Как подчеркнул во время заседания Президент Беларуси Александр Лукашенко, "каждый мужчина должен уметь как минимум обращаться с оружием" - "хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого".

В законопроекте предусмотрено, что состав, количество, задачи народного ополчения будут определять органы местной власти.

"Однако основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией", - рассказал министр обороны.

По документу, добровольцы, вступившие в ряды народного ополчения, будут размещаться по месту жительства и выполнять свои трудовые функции. У нанимателя будет право освобождать этих граждан от работы с сохранением заработной платы и рабочего места.

"Мы также предусмотрели, что на добровольцев будут распространяться и социальные гарантии: те, которые распространяются на военнослужащих по мобилизации", - отметил Хренин.

Как мы писали, еще в мае 2022 года Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение".

А в начале июня он призвал строить "народное ополчение" в каждом селе страны.