Президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию в годовщину полномасштабного российского вторжения - 24 февраля.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Заявленное название пресс-конференции - "Февраль. Год несокрушимости".

О времени и месте ее проведения будет отдельно сообщено журналистам, которым подтвердят аккредитацию.

Отметим, что глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует на 23-24 февраля "небольшой ракетный удар" - "ничего необычного не будет".

А вот оперкомандование "Север" заявляет, что РФ готовит провокации к годовщине вторжения.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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