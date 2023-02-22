Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Об этом сообщил в интервью BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно - это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли президент на саммите.

С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года Зеленский посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель. По словам посла, эти визиты, которые начались в конце 2022 года, были скорее исключениями, поскольку Зеленский должен оставаться в Киеве.

"Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО", - сказал Бешта.

Напомним, в НАТО считают, что во вчерашнем послании президент РФ Владимир Путин дал понять, что готовится к новой войне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас приоритетом для Альянса является не членство Украины, а помощь ей с тем, чтобы она победила в полномасштабной войне против России. Он также отметил, что Альянс должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.