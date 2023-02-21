"Наша территория станет важной". Глава Генштаба Чехии призвал готовиться к войне России с НАТО
Чехия должна подготовиться к возможному столкновению России с НАТО.
Об этом заявил начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны страны, сообщает издание Seznam Zprávy.
В случае столкновения между Россией и НАТО Чехия станет "активной участницей" конфликта "с первой минуты", сказал Ржехка.
"Большая часть нашей армии отправится воевать согласно военным планам альянса. Наша территория станет важной транзитной и опорной зоной. Мы, солдаты, должны будем обеспечить безопасность этой зоны и ее функционирование", ― заявил он.
По словам Ржехки, в Чехии есть множество целей, которые находятся в зоне досягаемости российского оружия.
"Россия не будет ждать, пока мы соберемся с силами и отправимся куда-нибудь на поле боя. Она ответит немедленно. Жизнь каждого солдата и гражданина Чешской Республики перевернется, все будет по-другому", ― отметил начальник Генштаба.
Ржехка предупредил, что ресурсов профессиональной армии и резервов Чехии не хватит, если предполагаемый конфликт продлится больше нескольких недель.
В этом случае стране придется прибегнуть "к той или иной форме мобилизации людей и ресурсов", добавил он.
Начальник Генштаба также призвал готовиться к тому, что Россия будет представлять опасность для Чехии независимо от исхода военных действий на Украине.
Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в послании Владимир Путин дал понять, что готовится к новой войне.
Также Столтенберг говорил, что НАТО должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.
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