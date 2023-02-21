​​Чехия должна подготовиться к возможному столкновению России с НАТО.

Об этом заявил начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны страны, сообщает издание Seznam Zprávy.

В случае столкновения между Россией и НАТО Чехия станет "активной участницей" конфликта "с первой минуты", сказал Ржехка.

"Большая часть нашей армии отправится воевать согласно военным планам альянса. Наша территория станет важной транзитной и опорной зоной. Мы, солдаты, должны будем обеспечить безопасность этой зоны и ее функционирование", ― заявил он.

По словам Ржехки, в Чехии есть множество целей, которые находятся в зоне досягаемости российского оружия.

"Россия не будет ждать, пока мы соберемся с силами и отправимся куда-нибудь на поле боя. Она ответит немедленно. Жизнь каждого солдата и гражданина Чешской Республики перевернется, все будет по-другому", ― отметил начальник Генштаба.

Ржехка предупредил, что ресурсов профессиональной армии и резервов Чехии не хватит, если предполагаемый конфликт продлится больше нескольких недель.

В этом случае стране придется прибегнуть "к той или иной форме мобилизации людей и ресурсов", добавил он.

Начальник Генштаба также призвал готовиться к тому, что Россия будет представлять опасность для Чехии независимо от исхода военных действий на Украине.

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в послании Владимир Путин дал понять, что готовится к новой войне.

Также Столтенберг говорил, что НАТО должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.

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