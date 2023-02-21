Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в послании к Федеральному собранию, которое сегодня, 21 февраля, зачитал президент России Владимир Путин, лидер РФ дал понять, что не готовится к миру.

Об этом генеральный секретарь Альянса сказал на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

"Год спустя президент Путин начал незаконную войну против мирного соседа. Факты очевидны для всех. На Россию никто не нападает. Россия - агрессор. Украина является жертвой агрессии, и мы поддерживаем право Украины на самооборону, закрепленное в уставе ООН. Это президент Путин начал эту имперскую войну состязания, это Путин продолжает эскалацию войны", - заявил он.

Также генсек НАТО, речь которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сказал, что "Альянс не видит никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Наоборот, как он дал понять сегодня, он готовится к новой войне. Россия начинает новые наступательные операции".

Напомним, сегодня Путин зачитал послание Федеральному собранию. Там он сказал, что РФ приостанавливает свое участие в в договоре между РФ и США об СНВ - о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия). Мы приводили главные тезисы из речи Путина.

Генсек НАТО призвал РФ пересмотреть решение о приостановке ее участия в договоре о контроле за ядерным оружием.

В отдельном материале мы анализировали подробно, что и зачем сказал президент РФ в своем послании.