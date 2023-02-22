Конфликт между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны РФ по поводу поставок снарядов продолжает развиваться.

Пригожин опубликовал видео с трупами убитых "вагнеровцев" и заявил, что они погибли из-за отсутствия поддержки артиллерии.

Между тем к дискуссии подключились представители и других российских подразделений.

Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский написал, что никакой дискриминации "Вагнера" нет. Наоборот: раньше ЧВК получала снарядов гораздо больше, чем регулярная российская армия, а теперь стала получать "как все".

"Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать как все", - заявил он.

Из этого можно заключить, что снарядов у российской армии пусть и больше, чем в украинской, но проблемы с ними имеются, о чем российские военные блогеры сообщали относительно других подразделений еще до скандала с Пригожиным.

Эти проблемы усугубились с интенсификацией боевых действий и, вероятно, из-за подготовки наступления, для которого нужно усиливать обеспечение и других подразделений.

В украинском информполе по поводу войны Пригожина с командованием российской армии наблюдается прилив энтузиазма. В начатых куратором ЧВК разборках уже видят чуть ли не признаки грядущей смуты в России.

В то же время подоплека действий Пригожина понятна не до конца. А главное, неясно, почему ему и связанным с ним телеграм-каналам и военным блогерам нападки на минобороны сходят с рук, но при этом суды выносят приговоры по статье о "фейках о российской армии" даже по самым незначительным намекам на недовольство войной в Украине.

Бытует версия, что конфликт инициировал чуть ли не сам Владимир Путин, чтобы держать в тонусе армейское командование. Хотя в нее верится с трудом, так как противостояние бьет и по авторитету президента РФ как верховного главнокомандующего.

Распространена также версия о том, что это межклановая борьба разных башен Кремля, за одну из которых играет Пригожин, а на кону находится контроль над огромными денежными потоками, которые идут во время войны через минобороны. Их сейчас контролирует Сергей Шойгу и его генералы, но, вероятно, есть желающие оседлать потоки вместо них. И руками Пригожина конкуренты пытаются нейтрализовать нынешнее руководство МО РФ.

В любом случае, все это, естественно, не укрепляет боевой дух и дисциплину в российской армии. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Кремль примет решения в отношении Пригожина, чтобы прекратить конфликт - по крайней мере, в публичной плоскости.

Ранее мы сообщали, что куратор ЧВК "Вагнер" заявлял о нехватке снарядов в своём подразделении, после чего в минобороны РФ опровергли его заявления о дефиците боеприпасов.

Пригожин после этого заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки. И пообещал все документы об этом предоставить военной прокуратуре.

А трансляции выступления президента РФ Владимира Путина на митинге в Лужниках атаковали комментаторы с требованием "дать снаряды Вагнеру".