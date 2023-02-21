Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оперативно ответил российскому минобороны, которое сегодня вечером опровергло его заявления по поводу нехватки снарядов.

Пригожин заявил, что недопоставки боеприпасов его отрядам по-прежнему составляет 80%. Заявление МО он назвал "плевком в ЧВК "Вагнер" и "попыткой скрыть свои преступления".

Также Пригожин заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки. И пообещал все документы об этом предоставить военной прокуратуре.

По поводу последней претензии куратора "Вагнера" потроллил его давний оппонент Игорь Гиркин, который призвал "подать несчастному Евгению Викторовичу на сапёрные лопатки. Сам он закупить их не в состоянии".

Напомним, минобороны РФ сообщило, что с 18 по 20 февраля "Вагнеру" было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня и 10171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 снарядов для танков. Заявляется, что в конце февраля начнутся отгрузки по заявкам на март.

"Страна" детально разбирала снарядный конфликт российского генералитета с Пригожиным.

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