Глава Одесской ОВА Максим Марченко под впечатлением от публичной войны, начатой куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным против командования российской армии, записал видео.

В ролике чиновник поделился ожиданиями, что теперь "это бестолковое войско (ЧВК "Вагнер" - Ред.) отправится в Москву устраивать смуту".

По его словам, "карманная армия Путина доигрывает свой последний концерт", а не жизни Пригожина в Кремле поставили крест.

Ранее мы сообщали, что куратор ЧВК "Вагнер" заявлял о нехватке снарядов в своём подразделении, после чего в минобороны РФ опровергли его заявления о дефиците боеприпасов.

Пригожин после этого заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки. И пообещал все документы об этом предоставить военной прокуратуре.

А трансляции выступления президента РФ Владимира Путина на митинге в Лужниках атаковали комментаторы с требованием "дать снаряды Вагнеру".