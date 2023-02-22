"Доигрывают последний концерт". В Одесской ОВА отреагировали на скандал в ЧВК "Вагнер"
Глава Одесской ОВА Максим Марченко под впечатлением от публичной войны, начатой куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным против командования российской армии, записал видео.
В ролике чиновник поделился ожиданиями, что теперь "это бестолковое войско (ЧВК "Вагнер" - Ред.) отправится в Москву устраивать смуту".
По его словам, "карманная армия Путина доигрывает свой последний концерт", а не жизни Пригожина в Кремле поставили крест.
Ранее мы сообщали, что куратор ЧВК "Вагнер" заявлял о нехватке снарядов в своём подразделении, после чего в минобороны РФ опровергли его заявления о дефиците боеприпасов.
Пригожин после этого заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки. И пообещал все документы об этом предоставить военной прокуратуре.
А трансляции выступления президента РФ Владимира Путина на митинге в Лужниках атаковали комментаторы с требованием "дать снаряды Вагнеру".