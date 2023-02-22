Владимир Путин в Лужниках. Скриншот видео

Трансляции выступления президента РФ Владимира Путина на митинге в Лужниках атаковали комментаторы с требованием "дать снаряды Вагнеру".

Русская служба Би-би-си в своем телеграм-канале предполагает, что это "пригожинские боты".

В Би-би-си предположили, что вал требований в комментариях связан с тем, что в последние дни куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники самыми разными способами пытались добиться, чтобы Путин повлиял на российский генштаб, оставивший ЧВК без боеприпасов.

Комментарии под выступлением Путина, скриншот 1Комментарии под выступлением Путина, скриншот 2Комментарии под выступлением Путина, скриншот 3

Скриншот из Телеграм ВВС

В СМИ считается, что Пригожин управляет Агентством интернет-исследований (также известном как "фабрика троллей", "пригожинские тролли", "ольгинские тролли" и "кремлеботы"). Не так давно Пригожин подтвердил, что он создал это агентство, а также признал, что у него есть ботофермы.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" заявлял о нехватке снарядов в своём подразделении, после чего в минобороны РФ опровергли его заявления о дефиците боеприпасов

Пригожин после этого заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки. И пообещал все документы об этом предоставить военной прокуратуре.

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