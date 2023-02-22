Трансляции выступления президента РФ Владимира Путина на митинге в Лужниках атаковали комментаторы с требованием "дать снаряды Вагнеру".

Русская служба Би-би-си в своем телеграм-канале предполагает, что это "пригожинские боты".

В Би-би-си предположили, что вал требований в комментариях связан с тем, что в последние дни куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники самыми разными способами пытались добиться, чтобы Путин повлиял на российский генштаб, оставивший ЧВК без боеприпасов.

В СМИ считается, что Пригожин управляет Агентством интернет-исследований (также известном как "фабрика троллей", "пригожинские тролли", "ольгинские тролли" и "кремлеботы"). Не так давно Пригожин подтвердил, что он создал это агентство, а также признал, что у него есть ботофермы.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" заявлял о нехватке снарядов в своём подразделении, после чего в минобороны РФ опровергли его заявления о дефиците боеприпасов.

Пригожин после этого заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки. И пообещал все документы об этом предоставить военной прокуратуре.