Украинские эксперты оценили мобилизационный потенциал курируемого Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер". По их данным, он составляет около 100 тысяч человек, как минимум треть из которых может забрать себе Минобороны РФ.

Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего.

По данным института, при нынешнем уровне потерь "вагнеровцев" такого количества людей хватит на 8-9 месяцев. Это понимают Пригожин, в Минобороны РФ и в Кремле. Поэтому "в Кремле пока принято решение как минимум на полгода подвесить в воздухе политическое (и не только) будущее Пригожина", сказано в материале.

Украинский институт будущего также рассказал, чем владеет Пригожин, как работает его медиа-империя и каковы его реальные политические и военные перспективы.

Активы Пригожина

До 2013 года Пригожин был одним из наименее публичных персон в окружении Путина. Он владелец группы компаний "Конкорд" с широким профилем деятельности – от ресторанного бизнеса и школьного питания до добычи полезных ископаемых. Его бизнес на начальном этапе (а медиа-бизнес и после 2013 года) активно кредитовал банк "Россия".

В конце 1990-х Пригожин открыл несколько ресторанов, в том числе "New Island", который был популярен среди российской политической элиты. Позже он начал развивать направление кейтеринга. За счёт знакомства с Путиным это направление стало весьма успешным: заказчиками компании были Управление делами президента РФ, также "Конкорд" обслуживает кремлёвские банкеты и обеспечивал питанием мероприятия руководства силовых структур.

Кроме ресторанного бизнеса "Конкорд" активно занимается строительством, а связанные с группой кампании – разведкой и добычей полезных ископаемых.

Деятельность в медиа

В СМИ имя Пригожина впервые появилось после 2013 года, когда возникло "Агентство интернет-исследований". На фоне изменения характера потребления информации (усиления роли соцсетей, появления новых медиа), Путину понадобилась структура, способная формировать общественное мнение по ключевым для российской власти вопросам. Традиционные каналы донесения информации – газеты, телевидение, радио – не работали и оставляли политическим оппонентам кремлёвской власти возможность влиять на аудиторию, используя возможности интернет-ресурсов.

В результате возникло АИИ, которое начали называть "фабрика троллей" и "ольгинскими троллями". Как пишет институт, агентство продвигает через новые медиа нужные нарративы, создает видимостт массовой реакции на персоны и их действия, ведет кампании дискредитации, сбор и анализ информации о поведении пользователей соцсетей.

Вскоре начавшийся как внутрироссийский проект расширил сферу интересов на политику постсоветских государств (Украину, Беларусь, Грузию, Казахстан, страны Балтии), а к середине 2014 года и на страны ЕС и США.

С 2014 года АИИ обросло сопутствующими информационными ресурсами: тематическими группами в соцсетях и СМИ.

В том же 2014 году на базе части ресурсов создаётся ИА "Федеральное агентство новостей" – информационная группа, в задачу которой, кроме прочего, входило продвижение нарративов, которые тогда не могли себе позволить транслировать медиа с историей и именем.

Позже на базе ФАН было создано еще несколько интернет-изданий. В 2015 году они объединяются в медиа-группу "Патриот", которая сегодня включает более 20 изданий.

До 2019 года, пока рынок российских соцсетей и новостных агрегаторов не начал движение к монополизации в руках одной группы, группа "Патриот" работала равномерно в разных соцсетях. С 2020 года, с ростом популярности Телеграма, появилось новое приоритетное направление – телеграм-каналы. И уже в 2022 группа "Патриот" имела ряд телеграм-каналов военной направленности. Именно они стали основными площадками для российских военкоров.

Пригожинскую медиа-группу "Патриот" кредитует банк "Россия".

ЧВК "Вагнер" и "Вагнер групп"

Частная военная компания "Вагнер" возникла в РФ на рубеже 2013-2014 годов. Группа долгое время не имела постоянной регистрации (и одного названия внутри РФ). В 2022 году в Петербурге открылась группа зданий "ЧВК Вагнер Центр", построенных "Конкордом". Там размещён вербовочный пункт частной военной компании.

Политика вербовки персонала не ограничивается территорией РФ. Группа активно набирает наёмников из стран бывшего СССР, а так же государств Африки и Азии. До недавнего времени предпочтение отдавали людям с опытом военной службы. Однако с расширением географии работы и сферы задач требования к кандидатам были снижены.

Именно российские ЧВК, включая "группу Вагнера", были основной ударной силой РФ в 2014 году на Донбассе. И люди Пригожина смогли продемонстрировать свою эффективность.

В соответствии со спецификацией использования наемнкиов ЧВК можно объединить в четыре ключевые группы:

инструкторы и высококлассные специалисты, которые готовят бойцов, находящихся на долгосрочных контрактах (в Анголе, Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике) за рубежом, или выступают в качестве личной охраны (например, президента ЦАР, руководствоа GATIA в Мали);

постоянный штат, или ветераны - хорошо подготовленные бойцы с опытом работы в нескольких миссиях, которые используются для обучения новичков, на зарубежных миссиях в качестве костяка ударных группировок (в отличие от первой группы эта больше по численности и предназначена для использования в боестолкновениях, охраны нефтяных объектов в Ливии, золотых и алмазных приисков в Зимбабве);

опытные бойцы на разовых контрактах с боевым опытом, но без большого опыта работы с ЧВК, используются как ударная сила в военных и охранных операциях;

новички – набранные бойцы относительно низкой квалификации, которые нанимаются на краткосрочные контракты и используются в горячих точках, где есть необходимость задействовать большое количество живой силы.

Суммарная численность квалифицированных бойцов в ЧВК "Вагнер" от 5 до 10 тысяч человек. Из них около 1,5 тысячи – постоянные высококлассные специалисты. Широкая рекрутинговая кампания по найму низкоквалифицированной пехоты (категория "новички") довела численность структуры до 40-50 тысяч, с учётом вербовки заключённых.

ЧВК "Вагнер", как и другие подобные организации в разных странах, используется для продвижения интересов РФ в регионах либо конфликтах, где прямое участие ВС РФ нецелесообразно по политическим либо экономическим причинам. Среди наиболее известных операций компании можно упомянуть:

участие в гражданской войне в Мали на стороне GATIA (группировки туарегов, выступающей против независимости самопровозглашенного государства Азавад и сотрудничающей с центральным правительством);

охрана активов "Роснефти" в Судане в период войны за независимость Южного Судана;

контроль нефтяных полей в Сирии, инструктаж сирийских правительственных сил;

участие в боях в Ливии, охрана нефтедобывающих объектов;

охрана первых лиц государства, тренировка отрядов спецназа правительственной армии и участие в боях против повстанцев-мусульман в Центрально-Африканской Республике;

подготовка местных военных и охрана политтехнологов, работающих на президента Мадагаскара Андри Радзуелина, а также охрана разведки и добычи хромитов пригожинской Ferrum Mining.

подготовка местных спецназовцев и обеспечение безопасности бизнеса Ferrum Mining (разведки запасов титановых руд и бокситов) в Мозамбике ;

охрана российско-венесуэльских нефтяных предприятий, личная охрана менеджеров "Роснефти" и политических консультантов, нанятых в помощь Николасу Мадуро в Венесуэле.

Кроме того, по данным африканского Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) сотрудники ЧВК "Вагнер" работают как инструкторы для силовых структур в Зимбабве, ДР Конго, Анголе.

Роль Пригожина в Украине в 2022 году

Судя по характеру боевых действий, изначально Кремль не планировал активного использования ЧВК как полноценных подразделений на фронте. Таким кампаниям отводилась роль ДРГ в тылу украинских войск, в первую очередь в крупных городах, либо роль мобильных групп для быстрых и точечных операций, начиная от эвакуации отдельных лиц и заканчивая разведкой и штурмом объектов в ближайшем тылу украинских войск. Именно поэтому было крайне мало информации о бойцах ЧВК на фронте, среди пленных и убитых. При этом до мая 2022 года шла активная вербовка граждан постсоветских стран для работы в малых группах.

Однако необходимость компенсировать потери армии РФ привела к тому, что наёмников "группы Вагнера" начали использовать в качестве пехотных соединений на фронте. Была попытка найма узких специалистов, в том числе вне России: лётчиков, танкистов, артиллеристов, специалистов в области связи и РЭБ. Эта рекрутинговая кампания имела лишь частичный успех – до появления первых погибших. К тому же осенью 2022 в российское законодательство были внесены изменения, позволяющие брать иностранцев на военную службу. Поэтому структуры Пригожина сконцентрировались именно на формировании пехотных соединений. Использование ЧВК позволяло Кремлю оттягивать объявление мобилизации и занижать оценку реального уровня потерь, считает институт.

Ближе к осени возникла потребность в резком увеличении найма живой силы для восполнения понесённых потерь. В результате ЧВК прибегла к найму заключённых в обмен на будущую амнистию и деньги. Это позволило Пригожину набрать в свою структуру до 20-25 тысяч заключённых из российских колоний. Ещё около 10 тысяч человек было нанято в депрессивных регионах РФ, в первую очередь, люди без постоянного дохода и с кредитами.

Пригожин крайне осторожно использует ядро своей ЧВК на фронте. Квалифицированные опытные бойцы чаще занимают командные должности и не участвуют в штурмовых операциях. Либо вообще работают как инструкторы в лагерях подготовки.

Вторым направлением деятельности структур Пригожина были информационные операции, направленные на дезорганизацию украинского общества и распространение панических настроений. На это направление были мобилизованы ресурсы ФАН и связанных с нею групп. На начальном этапе (до середины марта) у РФ была надежда на эффективность остатков медийной системы, выстроенной Виктором Медведчуком. Поэтому выстраивание инфраструктуры ресурсов Пригожина (фейковые "украинские" группы в Телеграме, сеть военкоров и т.д.) начали появляться лишь к середине марта. К середине лета уже работала целая сеть каналов, освещающая, в первую очередь, события в Украине.

Таким образом, уже к сентябрю 2022 года Евгений Пригожин де-факто стал одной из ключевых фигур в российско-украинской войне.

"Группа Вагнера" в Украине и борьба Пригожина за влияние

Переход войны в затяжное состояние и санкционное давление на РФ создали предпосылки для передела сфер влияния в окружении Путина. Так, например, лишилась своих позиций группировка семьи Ельцина, снижается роль группы "Роснефти" и лично Сечина. Есть неудовлетворённость Путина представителями группы силовиков.

К этому стоит добавить возникновение точек напряжённости в российском обществе: с одной стороны, есть недовольство и страх либерально настроенных жителей городов, с другой, растет недовольство среди радикально настроенных россиян. Это создаёт предпосылки для пересмотра партийной системы России. Кремлю необходим как минимум один политический проект, аналогичный партии "Родина" начала нулевых. Это позволило бы канализировать протестные настроения радикалов. Но готовых кандидатов на роль партийного лидера у Путина нет.

На этом фоне началась игра Пригожина. В окружении президента РФ он играет роль "порученца" - влиятельного и нужного, но используемого лишь для деликатных миссий, которыми не могут заниматься официальные структуры и отдельные политики. То есть Пригожин призван делать грязную работу и брать на себя весь репутационный негатив. При этом его положение полностью зависит от востребованности предлагаемых деликатных услуг и благосклонности Путина.

Но незаменимость сейчас на войне, важность информационных операций, равно как и процессы по перераспределению влияния в российской верхушке создают для Пригожина шанс сменить статус - и из "нерукопожатного" стать полноправным участником одной из кремлёвских групп влияния (в идеале – создать со временем свою группу) либо лидером партийного проекта.

С этой целью Пригожин начал активную медийную кампанию. С конца июля сеть военкоров критикует военное руководство, подчёркнуто позитивно отзывается о работе "оркестра" (так они называют "группу Вагнера"). Причём последнее направление раскручивается постепенно, по нарастающей.

Эта волна информации сработала как спусковой крючок для федеральных каналов. Первыми среагировали каналы Национальной медиа группы. К началу сентября подключились государственные каналы, находящиеся в управлении правительства РФ. И, наконец, последними в списке стали каналы группы "Газпром-медиа".

Пригожин стал одной из самых публичных персон в российской политике, благодаря чему совместно с Рамзаном Кадыровым добился смены руководства "СВО", продвинув близкого себе генерала Сергея Суровикина.

На этом фоне Пригожин также стал пробовать грани дозволенного.

Публичная казнь Евгения Нужина, угрозы в адрес критиков стали устрашением для части российского общества и вызовом и демонстрацией своего политического веса представителям российских элит. Например, на казнь обязаны были отреагировать Генпрокуратура и Следственный комитет. Отсутствие действий с их стороны стало показательным для остальных ключевых персон в окружении Путина.

Вербовка заключённых с обещанием амнистии являлся вызовом генпрокурору Игорю Краснову, а так же министру юстиции Константину Чуйченко и руководителю ФСИН Аркадию Гостеву.

Параллельно стартовала публичная медийная атака на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который работал вместе с Путиным с середины 1990-х годов.

В Кремле решили несколько ограничить активность Пригожина и большинство конфликтов купируют. В прессе убийство Нужина представили провокацией, и уже по этому факту СК завел дело. Что касается заключённых, то появилась информация о закрытых указах о помиловании после службы (или ранения), а также развернулась кампания по сравнению службы в ЧВК со штрафбатами периода Второй мировой. А конфликт с Бегловым принудительно поставили на паузу.

Но общий трек очевиден: на фоне дискредитации части силовиков Пригожин пытается встроить ЧВК как полноправную часть силового ресурса РФ. И стать влиятельной частью номенклатурной группы силовиков в окружении российского президента.

Для реализации планов ему необходима картинка военного успеха. Поэтому преимущественное использование ЧВК "Вагнер" на донецком участке фронта (Бахмут, Соледар, Авдеевка) является результатом заинтересованности как лично Пригожина, так и военного руководства. Благодаря заключённым "группа Вагнера" поддерживает высокую интенсивность боевых действий и достигла частичного успеха в окрестностях Бахмута. При этом взятие Соледара Пригожин пытается выдать за свою победу, обеспеченную исключительно силами его ЧВК, тем самым в очередной раз противопоставляя себя военному руководству.

Ответный ход системы

Активность Пригожина и его попытка бросить вызов сразу нескольким группам влияния должна была породить ответную реакцию. Она и последовала в виде перестановок в руководстве "СВО" и выдвижения Валерия Герасимова, а также изменения в медийном поле. Армейское руководство подчеркнуло, что успех РФ в Соледаре принадлежит не только "вагнеровцам". А ключевые СМИ РФ начали аккуратный отход от рекламы ЧВК и её владельца. Частота их упоминания снизилась не менее, чем в два раза. Стоит отметить, что публичный конфликт Пригожина и Игоря Стрелкова (Гиркина) стал своеобразным ответом на уменьшение внимания к обоим персонам со стороны СМИ. Они оба пытаются удержаться в топе информационной повестки.

И, наконец, ключевое – положение на фронте. ЧВК "Вагнер" несёт колоссальные потери, целые подразделения "группы Вагнера" уничтожаются в лобовых штурмах украинских позиций на наиболее сложных участках.

Что, по мнению Института, может быть частью стратегии российского военного руководства.

Параллельно с этим идёт активное формирование ЧВК "Победа" (которую связывают с Сергеем Шойгу) и активизировались ЧВК "Редут", ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко.

Таким образом, ЧВК используют и дальше, но Пригожина нейтрализуют через уменьшение численности его компании и появление нескольких профессиональных конкурентов.

Что будет с Пригожиным?

Можно предположить, что практика вербовки заключённых в "Вагнер" будет продолжена. Информация о высоком уровне потерь будет перебиваться историями бывших заключённых, которых амнистировали после участия в войне в Украине.

Учитывая, что в российских колониях и тюрьмах, по данным ФСИН, содержится около 250 тысяч человек, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления (из которых 22 тысячи - женщины), максимальный мобилизационный потенциал "призыва" осуждённых для "группы Вагнера" можно оценить не более чем в 60-70 тысяч человек за весь 2023 год. При нынешнем уровне потерь "вагнеровцев" на фронте этого хватит для поддержания постоянной численности группировки на несколько месяцев, но не более.

Однако вторая категория потенциальных наёмников – люди из депрессивных районов без постоянного дохода с большими кредитными задолженностями – может дать ещё около 50 тысяч новобранцев. Это если часть таких лиц не призовут в ВС РФ. Таким образом, максимальное число рекрутов, на которые может рассчитывать Пригожин – около 100 тысяч. При этом ядро ЧВК, состоящее из обученных и квалифицированных бойцов, вряд ли будет в полной мере задействовано на фронте в Украине, учитывая большое число текущих миссий за рубежом.

Параллельно в РФ будут усиливаться другие частные военные компании, которые попытаются занять место "ЧВК Вагнер" в менее рискованных операциях, например, охране ключевых объектов, зачистке занятых населённых пунктов, борьбе с партизанами и украинскими ДРГ.

Пригожин может рассчитывать на силовую компоненту как основу своей политической активности лишь в 2023 году. Уже к осени при существующих темпах потерь "вагнеровцев" значение и значимость ЧВК "Вагнер" начнут быстро уменьшаться.

Поэтому именно в 2023 году Пригожин попытается войти в группу силовиков. Вероятно, он станет искать союзников, а также инициировать изменение законодательства для легализации использования ЧВК.

Второе направление усиления влияния – партийный проект радикального характера – тоже возможен. У Пригожина есть медиаресурсы, есть партнёры и история участия в войне. И, что немаловажно, хорошие отношения с думской партией "Справедливая Россия". Но у Путина пока не определились ни с форматом будущей партии, ни с именами её возможных лидеров. Пригожин своей активностью осенью поставил под сомнение свою управляемость. А значит, снизил шансы единолично возглавить новый политический проект и уменьшил возможность получить там контрольный пакет.

Судя по всему, в Кремле пока вопрос политического будущего Пригожина поставили на паузу, делается вывод в материале.

На днях в Financial Times вышел материал о транснациональном бизнесе куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина.

А в украинском ГУР считают, что Пригожин не руководит штабом ЧВК "Вагнер", а выполняет только медийную функцию.