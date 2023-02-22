В среду, 22 февраля, в "Лужниках" в Москве состоялся митинг-концерт в честь россиян-участников войны в Украине. На нем выступил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, накануне концерта он общался с военным руководством и получил информацию, что в эти минуты "идет бой на наших исторических рубежах".

Также на митинге-концерте спели песню на украинском языке про "Новороссию". Песня называется так же, как украинская народная песня - "Плыве Кача", однако содержит совсем другие слова и исполняется как рэп.

В ней от лица российских военных авторы обращаются к пленному украинскому военному, называя его "иродом", спрашивают, "как тебе эта новая Новороссия?" и говорит, что "ты меня вынудил выстрелом".

Также в песне рассказывается, что "в Азовстали демонов хоронят", а "Калибры летят врачами больного украинства".

На сцене с песней выступил Аким Апачев (настоящее имя Аким Гасанов) - российский военный корреспондент, который родился в Мариуполе. С первых дней войны освещает ее для российских СМИ. С ним в дуэте спела российская певица Дарья Фрей.

Напомним, сегодня Путин на встрече с Ван И рассказал об отношениях РФ и Китая. Он назвал Си Цзиньпина "другом" и заявил, что ждет его визита в Москву.