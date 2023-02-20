24 февраля "Укрпочта" выпустит новую марку "ПТН ПНХ", посвященную годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"Это была непростая задача передать настроение этой даты. Но, кажется, с артом известного художника Бенкси, который он оставил на руинах здания в Бородянке, нам это удалось. И будущее - в лице мальчика, обязательно победит прошлое, застрявшее в голове больного диктатора и всех, кто его поддерживает. Или, как сказал президент на Мюнхенской конференции на прошлой неделе, Давид победит Голиафа", - пишет Смелянский.

Также глава "Укрпочты" сообщил, что предзаказ марки доступен сегодня.

"Завтра Путин обратится с "посланием" к преступному российскому парламенту, поэтому мы решили послать его уже сегодня и открыть предзаказ на эту марку, которую введем в обращение 24 февраля",- отметил Смелянский.

Тираж марки – 250 тысяч листов (в каждом по 6 марок).

Напомним, в "Дие" запустили опрос на лучшую военную марку "Укрпочты".

Также мы писали, что ко Дню ВСУ "Укрпочта" выпустила новую марку с "Байрактаром", "Джавелином" и "Хаймарсом".