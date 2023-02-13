В "Дие" запустили новый опрос на лучшую военную марку "Укрпочты"
В приложении "Дия" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.
Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Telegram.
"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дии", а теперь время выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах ежегодно. Украина не исключение. Однако у нас это - несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.
Для этого нужно:
- авторизоваться в приложении;
- выбрать услугу Опрос;
- проголосовать за свой вариант.
Опрос продлится с 13 по 20 февраля.
Напомним, еще весной "Укрпочта" выпустила марку с фразой о "русском военном корабле".
А Словарь современного украинского языка и сленга назвал фразу "русский военный корабль, иди на х*й" главным "словом" 2022 года.
Также мы писали, что "Укрпочта" выпустит марку в честь освобождения Херсона.
И что появилась марка в честь знаменитого талисмана спасателей "Пес Патрон". На ней изображена собака, помогающая службам ГСЧС.
А на новогодние праздники в Киеве у здания мэрии появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий Кремль.