В приложении "Дия" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Telegram.

"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дии", а теперь время выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах ежегодно. Украина не исключение. Однако у нас это - несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.

Для этого нужно:

авторизоваться в приложении;

выбрать услугу Опрос;

проголосовать за свой вариант.

Опрос продлится с 13 по 20 февраля.

Напомним, еще весной "Укрпочта" выпустила марку с фразой о "русском военном корабле".

А Словарь современного украинского языка и сленга назвал фразу "русский военный корабль, иди на х*й" главным "словом" 2022 года.

Также мы писали, что "Укрпочта" выпустит марку в честь освобождения Херсона.

И что появилась марка в честь знаменитого талисмана спасателей "Пес Патрон". На ней изображена собака, помогающая службам ГСЧС.

А на новогодние праздники в Киеве у здания мэрии появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий Кремль.