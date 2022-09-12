Укрпочта выпустит первый маркированный конверт военного времени, на котором изображен президент РФ Владимир Путин, до которого добрался украинский защитник.

Об этом вечером в воскресенье, 11 сентября, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но благодаря нашим ВСУ происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет Укрпочта. Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги. Это, кстати, первый маркированный конверт военного времени", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за дизайн проголосовало более 200 тысяч украинцев.

"Точную дату запуска продаж объявлю отдельно, но уже очень скоро", - говорится в сообщении.

Смелянский уточнил, что новый конверт можно будет посылать по территории Украины.

Ранее "Укрпочта" выпустила марку "Добрый вечер, мы из Украины", на которой трактор тащит танк РФ

Как писала "Страна", "Укрпочта" и польская Poczta Polska ускорят пересылки между странами и снизят тарифы на услуги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.