Президент РФ Владимир Путин повторил заявление, сказанное ровно два месяца назад, о том, что Россия "еще ничего не начинала" в Украине.

Об этом он сказал на восточном экономическом форуме.

"Мы ничего не начали, с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Это наш долг - помочь жителям Донбасса - и мы исполним его до конца", - заявил он.

Путин также заявил, что с момента начала "спецоперации", Россия "ничего не потеряла и не потеряет".

Напомним, ранее президент РФ сказал, что войска России не развернулись на территории Украины во всю мощь. "Мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине (то есть воевать - Ред.)", - сказал он 7 июля.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".