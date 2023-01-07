Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал фразу "русский военный корабль, иди на х*й" главным "словом" 2022 года.

Об этом сообщается на сайте словаря.

"Этот ответ украинского защитника острова Змеиный российскому оккупанту стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии. Выражение, по сути, является римейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подеревянским еще в 2014 году, - "отъе*итесь от нас". Широчайшее использование этого и других ненормативных изречений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны", - пишут авторы словаря.

Там отмечают, что в этом году все претенденты на звание слова года были связаны с войной.

Напомним, что ранее Киев был признан лучшим городом мира вне основного рейтинга агентства Resononce.

А журнал Time назвал человеком 2022 года Владимира Зеленского и "дух Украины".

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

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