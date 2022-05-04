В Украине планируют повысить штрафы за нецензурную лексику в общественных местах. 3 мая парламент в первом чтении проголосовал за законопроект №5050-1, поданный еще в феврале 2021 года.

Полное название документа - проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов.

Он предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно в статью 173 о мелком хулиганстве.

"Мелкое хулиганство, то есть публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан, влечет наложение штрафа от десяти до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до десяти суток. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток", - в такое редакции предлагается изложить эту статью.

То есть за публичную нецензурную брань грозит:

штраф от 170 до 510 гривен;

общественные работы сроком от 20 до 40 часов;

исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка;

административный арест сроком до 10 суток.

За проект в первом чтении проголосовал 321 депутат. Против – 2, воздержались – 8 (больше всего – 4 – во фракции "Голос").

То есть теперь матерная речевка о "русском военном корабле" может оказаться вне закона. Между тем 12 апреля "Укрпочта" даже выпустила марку с этой фразой о корабле.

Марка вызвала такой ажиотаж, что многие возмущались трудностями с ее приобретением.