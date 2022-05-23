Из российского плена удалось освободить пограничника и настоящего автора знаменитой фразы про "русский военный корабель". Его имя пока не называется.

Об этом заявил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий в эфире национального телемарафона.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - сказал Гоцкий.

По его словам, россияне не только требовали от защитников Змеиного сдаться, но и предлагали за это работу и большую зарплату. Но пограничники указали направление российскому кораблю.

Ранее авторство фразы про "русский военный корабль" приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Да он и сам в комментариях этого не отрицал. Теперь же сообщается, что фразу произнес пограничник.

Отметим, что фраза стала настолько культовой, что у Главпочтамта в Киеве уже второй раз выстроилась огромная очередь за маркой про "русский военный корабль".

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