В Киеве рядом со зданием КГГА установили новую марку-фотозону с горящим московским Кремлем. Она называется "Хлопок над Кремлем".

Об этом сообщает "Вечерний Киев".

На иллюстрации горящий, разрушающийся Кремль укутан цветущим хлопком.

Ранее на этом же месте создавали марку-фотозону со взорванным Крымским мостом.

Ранее Укрпочта ко Дню ВСУ выпустила новую марку с "Байрактаром", "Джавелином" и "Хаймарсом".

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.