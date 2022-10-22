Президент Владимир Зеленский призвал Запад нанести удар по Кремлю, если Россия нанесет удар по Офису президента в Киеве.

Об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, запись которого размещена в его телеграм-канале.

"Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе. Никому не позволено шантажировать как террорист.

Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве", - предложил Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России при угрозе применения ядерного оружия.

На это в МИД РФ заявили, что "Запад разжигает ядерную войну".

Впоследствии Зеленский заявил, что имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.